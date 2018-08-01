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Peru'da iki tren çarpıştı: 23 yaralı

Peru'nun Machu Picchu antik kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Peru basını, polis yetkililerinin Machu Picchu yakınlarında turistleri taşıyan bir trenin öndeki trene çarptığını bildirdiklerini açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Peru'da meydana gelen tren kazasında 23 kişinin yaralandığını belirtti.

Olay yerine sağlık ekipleri gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peru'da İnka medeniyetine ait Machu Picchu'yu her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

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