Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Peru'da marihuananın tıbbi amaçlı kullanımı yasallaşıyor

Latin Amerika ülkesi Peru'da marihuananın tıbbi amaçlı kullanımına izin verileceği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülkede muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclis, marihuananın tıbbı amaçlı üretimi, ithali ve satılmasını mümkün kılan yasa tasarısını 5'e karşı 67 "evet" oyuyla kabul etti.

Milletvekilleri, yasanın, binlerce hastanın yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini sağlayacağı görüşünü paylaşıyordu.

Yasanın, Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski tarafından desteklendiği de ifade ediliyor.

Daha önce Şili ve Kolombiya, marihuananın tıbbi amaçlı kullanımına izin vermişti. Uruguay da 2013 yılında uyuşturucunun keyfi kullanımına izin veren ilk Latin Amerika ülkesi olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya darbe

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya darbe

Ondekoza Bursa'da sahne aldı

Ondekoza Bursa'da sahne aldı

Türkiye'de üretip dünyaya satıyor

Türkiye'de üretip dünyaya satıyor

Zalımlar geri döndü

Zalımlar geri döndü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA