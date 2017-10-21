Peru'da marihuananın tıbbi amaçlı kullanımı yasallaşıyor

Ülkede muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclis, marihuananın tıbbı amaçlı üretimi, ithali ve satılmasını mümkün kılan yasa tasarısını 5'e karşı 67 "evet" oyuyla kabul etti.

Milletvekilleri, yasanın, binlerce hastanın yaşam kalitelerinin iyileştirilmesini sağlayacağı görüşünü paylaşıyordu.

Yasanın, Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski tarafından desteklendiği de ifade ediliyor.

Daha önce Şili ve Kolombiya, marihuananın tıbbi amaçlı kullanımına izin vermişti. Uruguay da 2013 yılında uyuşturucunun keyfi kullanımına izin veren ilk Latin Amerika ülkesi olmuştu.