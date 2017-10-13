Peşmerge Komutanı Mustafa çatışmaya girmemek için bazı noktalardan çekildiklerini açıkladı

Mustafa, Kerkük kent merkezinde Peşmerge komutanlarıyla yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Havice operasyonunun ardından Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin, Kerkük'teki bazı bölgelerin Peşmerge tarafından kendilerine teslim edilmesi için "tehditler yağdırmaya" başladığını ifade etti.

Peşmerge'nin kontrolündeki bölgelerden çekilmemesi üzerine dün gece Haşdi Şabi ve Irak ordusunun, mevzilerine yakın bölgelere askeri sevkiyata başladığını hatırlatan Mustafa, dün gece yaşananlar hakkınları şunları söyledi:

"Beşir ve Tazehurmatu kasabalarına askeri sevkiyat yapıldıktan sonra Peşmerge'ye saldırmak istediler. Tüm imkânlarımızı seferber edip olası bir çatışmadan uzak durmaya çalıştık. Ancak Haşdi Şabi komutanları, 2 saat içinde bazı noktalardan, havalimanı, petrol kuyuları ve askeri üslerden çekilmemizi istedi. Bunun bir emir olduğunu ve gereğini yapacaklarını söylediler. Peşmerge de temas hattı olan bölgelerden askeri bir taktik gereği çekildi. Mevzilerin teslim edilmesi söz konusu değildir."

Öte yandan, Kerkük Güney Cephesi Komutanı Vesta Resul ise geri çekilmenin sadece Haşdi Şabi ve Peşmerge'nin karşı karşıya geldiği temas hattında olduğunu teyit ederek, amaçlarının çatışmanın önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Yerel medyada çıkan haberlerde de Kerkük'ün güneyindeki KYB'li Peşmergelerin yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki temas hattından geri çekildiği ve buralara Haşdi Şabi'nin yerleştiği belirtildi.

Haşdi Şabi'nin dün gece Peşmerge'nin çekilmesi üzerine konuşlandığı Beşir ve Tazehurmatu kasabası Kerkük'e yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alıyor.