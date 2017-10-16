Peşmergelerin kentin güney cephesinden çekildiği ileri sürüldü
Irak'ın Kerkük kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmergelerin, Haşdi Şabi ile anlaşmalı olarak kentin güney cephesinden çekildiği iddia edildi.
- AA
Kerkük'ün batısındaki 5. Cephe Komutanı Kemal Kerküki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün güneyinde bulunan 4.Cephedeki Peşmergelerin, Irak merkezi hükümetiyle anlaşmalı şekilde kent merkezinin iç kesimine doğru çekildiğini" ileri sürdü.
Kerküki, güneydeki Peşmergelerin ani bir şekilde çekilmesi üzerine Erbil'den takviye güçlerin yola çıktığını ifade etti.
Irak ordusunun henüz kent merkezine girmediğini dile getiren Kerküki, Peşmerge'nin K1 Askeri Üssü, havalimanı ve Havana ile Bay Hasan petrol kuyularının denetimini sağlamayı sürdürdüğünü kaydetti.
Kerkük'ün güneyindeki 4. Cephe'de daha önce KYB'ye bağlı Peşmergelerin konuşlandığı belirtilmişti.
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