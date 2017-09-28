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Pique, Katalonya'nın bağımsızlık referandumuna destek verdi

İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın formasını giyen futbolcu Gerard Pique, yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim'de yapılmak istenen bağımsızlık referandumuna destek verdi.

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Pique, sosyal medyadaki Twitter hesabından Katalanca yayımladığı mesajda, "Bugünden pazara barışçıl bir şekilde kendimizi ifade edelim. Onlara hiçbir bahane vermeyelim. Onların istedikleri bu. Güçlü ve yüksek sesle söyleyelim; oy kullanacağız." ifadelerini kullandı.
 
La Liga lideri Barcelona, 7. hafta maçında 1 Ekim'de Las Palmas'ı konuk edecek. Pique'nin maç günü olmasına ve yasa dışı ilan edilmesine rağmen referandumda oy kullanmaya gidip gitmeyeceği bilinmiyor.
 
Geçmişte Barselona kentinde yapılmış bağımsızlık yanlısı gösterilere de katılan Pique, ayrılıkçı siyasi görüşünden dolayı son yıllarda milli formayı giydiği çoğu maçta İspanyol taraftarlarca ıslıklandı.

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