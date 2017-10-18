Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

PKK ve Peşmerge'den önce kim kaçtı kavgası

Irak Başbakanı İbadi'nin talimatıyla harekete geçen Merkezi Irak Ordusu, 16 Ekim'de Kerkük operasyonu için düğmeye bastı.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kerkük’ü almak için operasyon başlatan Irak ordusu güçlerinin Kerkük’e gelmesiyle beraber kentteki peşmergeler ve PKK'lı teröristler çatışmalara giremeden silahlarını bırakıp kaçtı.
 
PKK İLE PEŞMERGE BİRBİRİNE DÜŞTÜ
 
Kerkük'ün Bağdat yönetiminin eline geçmesinden sonra PKK'lı teröristler peşmergeleri suçlayıcı bir açıklama yaptı.
 
ÖNCE KİM KAÇTI KAVGASI
 
Örgütün medyasına yansıyan haberlerde, peşmergenin habersiz bir şekilde Kerkük'ü terk ettiği ifade edildi. Savunma hattının bu yüzden kırıldığının belirtildiği habere peşmerge tarafından da sert tepki geldi. Peşmergeli bazı komutanları, PKK'lıların silah almayı bile kabul etmediğini savundu. Peşmerge ve PKK'lı terörislerin birbirlerine düşmesi 'Yiyin birbirinizi' yorumlarına neden oldu.
 
Peşmerge komutanları Irak ordusuna karşı koyamayacakları için bölgeden çekildiklerini açıklamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Kampüse Hoşgeldin' tanıtım videosu büyük beğeni topladı

'Kampüse Hoşgeldin' tanıtım videosu büyük beğeni topladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA