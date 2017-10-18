PKK ve Peşmerge'den önce kim kaçtı kavgası
Irak Başbakanı İbadi'nin talimatıyla harekete geçen Merkezi Irak Ordusu, 16 Ekim'de Kerkük operasyonu için düğmeye bastı.
Kerkük’ü almak için operasyon başlatan Irak ordusu güçlerinin Kerkük’e gelmesiyle beraber kentteki peşmergeler ve PKK'lı teröristler çatışmalara giremeden silahlarını bırakıp kaçtı.
PKK İLE PEŞMERGE BİRBİRİNE DÜŞTÜ
Kerkük'ün Bağdat yönetiminin eline geçmesinden sonra PKK'lı teröristler peşmergeleri suçlayıcı bir açıklama yaptı.
ÖNCE KİM KAÇTI KAVGASI
Örgütün medyasına yansıyan haberlerde, peşmergenin habersiz bir şekilde Kerkük'ü terk ettiği ifade edildi. Savunma hattının bu yüzden kırıldığının belirtildiği habere peşmerge tarafından da sert tepki geldi. Peşmergeli bazı komutanları, PKK'lıların silah almayı bile kabul etmediğini savundu. Peşmerge ve PKK'lı terörislerin birbirlerine düşmesi 'Yiyin birbirinizi' yorumlarına neden oldu.
Peşmerge komutanları Irak ordusuna karşı koyamayacakları için bölgeden çekildiklerini açıklamıştı.
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