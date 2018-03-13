Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

PKK yandaşlarından New York sokaklarında Afrin yalanı

Terör örgütü PKK destekçileri, dün ABD'nin New York şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için reklam kamyonuyla Halepli çocukların görsellerini, 'Afrin'de siviller tehlikede' yalanıyla şehrin sokaklarında dolaştırdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Örgüt destekçilerinin, dün New York'daki Birlemiş Milletler (BM) binası önünde düzenlediği PKK'ya destek mitinginde kullandığı reklam kamyonundaki yaralı çocuk görsellerinin Afrin'de değil, Halep'te çekildiği ortaya çıktı.

Elektronik bilboardında, 2 çocuk fotoğrafının yer aldığı kamyonet, üzerinde yazılı "Savaşın 50. gününde Türk güçleri şehirden 2 kilometre uzakta. Siviller tehlikede" yalanıyla New York sokaklarında propaganda yaptı.

Bilboardın sağ tarafında yer alan görselin, AA tarafından 11 Temmuz 2016'da Halep'te çekildiği tespit edildi.

Fotoğrafta, 2 kardeşin, Rus savaş uçaklarının hava saldırısından kaçışı görülüyor.

Bilboardda yer alan diğer yaralı çocuk görselinin de yine AA tarafından Halep'te Rus savaş uçaklarının saldırısından sonra çekildiği ve 11 Ekim 2016 tarihli olduğu belirlendi.

Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları daha önce de AA'nın Doğu Guta'da çektiği, 2 yaralı çocuğun yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi servis etmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İncirlik iddiasına hükümetten açıklama: ABD´li komutanlar yalanladı

İncirlik iddiasına hükümetten açıklama: ABD´li komutanlar yalanladı

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Trafikten men mi edilecek?

Trafikten men mi edilecek?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA