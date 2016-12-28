PKK-PYD için yolun sonu

Terör örgütü PKK’ya, Kuzey Irak Kürt Yönetimi tarafından verilen “Sincar’dan çıkmazsanız vururuz” ültimatomundan sonra, Suriye kanadı olan PYD’ye de Esed rejiminden rest geldi. Şam yönetimi, PYD’yi ‘işgalci’ olarak nitelendirdi ve “Topraklarımızı terk edin” uyarısında bulundu.



Suriye iç savaşının çıkmasının ardından hem Esed yönetimi hem de Amerika tarafından maşa olarak kullanılan terör örgütü PYD’nin sonu için geri sayım başladı. 2011’in sonu 2012’nin başlarında Esed tarafından silahlandırılarak sahaya sürülen teröristler, Şam yönetimi için ‘işgalci’ olarak nitelendirilmeye başlandı.

Devlet topraklarını geri istiyor

Şam’ın, teröristlere bakış açısının Halep’te kontrolü sağlamalarının ardından değişmesi dikkatlerden kaçmadı. Rejim güçlerinin en yetkili ağızlarından biri olan Tuğgeneral Heysen Hasun, konuyla ilgili Esed yönetiminin aldığı son kararları açıkladı. ABD’nin PYD’yi maşa olarak kullandığını ve örgütün ne kadar ‘namert’ olduğunu gördüklerini söyleyen Hasun, “Devlet topraklarını geri istiyor. Görevleri bitti” dedi. Rejim komutanı şu ifadeleri kullandı: “2011 sonu ile 2012 yılının başlarında Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) bağlı güçlere gönderilen askeri yardımı kendim takip ettim.

ABD çıkarları için çalıştılar

YPG'ye yapılan askeri yardımlar için Dışişleri Bakanı'nın açıkladıkları dışında, onlara bizzat silah ve mühimmat gönderdim. Bir süre sorunsuz geçen YPG işbirliği, DEAŞ’ın Kobani'ye saldırmasıyla başlayan YPG - ABD ilişkilerden sonra kötüye gitti. Bu gelişme tepki çekti. Birkaç kez endişelerimizi dile getirerek YPG yetkililerinin ABD ile ilişkilerini kesmesini istedik. PYD'nin namertliğini bazı savaşlarda ABD'nin çıkarları doğrultusunda maşa olarak kullanıldıktan sonra fark ettik. Sonunda öyle ya da böyle PYD devletin kontrolü altına geri dönecek. Onlar daha önce Suriye yönetimi ile yapılan anlaşmayla o bölgelere yerleştirildi. Ancak devletin silahlı gruplarla olan savaşından dolayı Suriye'nin kuzeyinde oluşan boşluğu suistimal etti.”

Onların görevi artık bitti

Suriyeli komutan, Şam yönetiminin planını bildiğini dile getirerek, “O bölgeler emaneten PYD'nin elinde, şimdi devlet emanetini geri almak istiyor. Onların görevi bitti. Ülke egemenliği üzerinden PYD için taviz vermez” diye konuştu. Şam yönetimi, Halep’te denetimi sağladıktan sonra, bölgede bir alanı kontrol altında tutan terör örgütü PYD’ye “Buradan çıkın” uyarısında bulunmuştu. Suriyeli komutanın yaptığı açıklama, teröristlerin sadece Halep’ten değil tüm Suriye’den çıkması ve denetimde tuttuğu bölgeleri Şam rejimine bırakmasının öngörüldüğü şekilde değerlendirildi. (Güneş)