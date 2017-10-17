Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Türkiye ile ilişkilerimiz iyi yönde ilerliyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye ile ilişkilerinin iyi yönde ilerlediğini belirterek, "Ekonomik ortaklar olarak iç piyasamızda olduğu kadar üçüncü pazarlarda da çalışmak en büyük arzumuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Türkiye-Polonya İş Forumu’nda yatırımcılara seslendi.

Türk işadamlarını Polonya'da yakından tanıdıklarını dile getiren Duda, "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi yönde ilerliyor. Türkiye, Polonya'nın Ortadoğu'daki en önemli iş ortaklarından biri. Karşılıklı ticaretimize baktığımızda çok dinamik bir büyüme sergilediğini görmekteyiz. 2013- 2016 döneminde özellikle her sene büyük bir artış göstereren ticaret hacmi, 2016 itibarıyla 5,6 milyar avroya ulaşmış durumda." diye konuştu.

"Türkiye ile ortaklık mutlaka değerlendirilmesi gereken bir konu"

Duda, ticarette iki ülke arasında dengeli bir tablonun bulunduğunu kaydederek, "Ülkelerimiz arasında karşılıklı olarak pazarlarımızı tanıdığımızı ve istifade ettiğimizi görüyoruz. Ticaret yapımıza baktığımızda daha ziyade elektronik ve metalurji sanayini görüyoruz. Bizim Türkiye'ye ihracatımızın, Türkiye'nin de bize ihracatının yüzde 80'i ve 60'ı sırasıyla bu ürünlerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Türk iş adamlarına seslenen Duda, "Polonya'da sizleri daha çok görmek istiyoruz. Ekonomik ortaklar olarak iç piyasamızda olduğu kadar üçüncü pazarlarda da çalışmak en büyük arzumuz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya'daki rolünün önemine dikkati çeken Duda, "Polonyalı firmalar için bu piyasalara girmek açısından Türkiye ile ortaklık mutlaka değerlendirilmesi gereken bir konu." dedi.