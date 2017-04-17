Portekiz'de uçak düştü
Portekiz'de bir süpermarketin yanına uçak düştü, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Pilot ve üç yolcu taşıdığı düşünülen küçük uçak, Lizbon'un 30 mil batısındaki kıyı kasabası olan Cascais'te bir süpermarketin otoparkına düştü. Uçaktaki dört kişinin de öldüğü düşünülüyor. Uçağın düştüğü yerde birilerinin bulunduğuna dair herhangi bir bilgi edinilmedi. Uçağın düştüğü yerden 150 metre uzaklıkta bir okulun bulunduğu bildirildi.
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