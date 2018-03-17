Prens Selman'ın annesini 2 yıldır babasından uzak tuttuğu iddia edildi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, annesini çeşitli yalanlara başvurarak, babası Kral Selman’dan iki yıldır uzak tutmaya çalıştığı öne sürüldü.
NBC News'un 14 yeni ve eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Veliaht Prens, kraliyet ailesinde çatlak yaratacağı gerekçesiyle annesinin kendisinin kral olmasını istemediğini düşünüyor ve babasını ikna etmesinden korkuyor.
Habere göre Selman, annesini en azından bir kez Suudi Arabistan'daki bir sarayda babasının haberi olmadan ev hapsine aldı. Prensin annesinin nerede olduğu konusunda çeşitli yalanlar uydurduğu öne sürüldü.
(Haber 7)
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