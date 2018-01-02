Prensin babası açlık grevinde Suudi Kraliyet Ailesi'nin reformcu kişilerinden olarak bilinen ve ülkenin en zengin ismi Prens El Velid bin Talal'in babası Prens Talal bin Abdülaziz'in, ülkedeki tutuklama operasyonlarını protesto için 10 Kasım'dan beri açlık grevinde olduğu belirtildi.