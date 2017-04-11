Putin: ABD Şam'ı vuracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “ABD’nin Şam’ın güneyini vuracağına dair duyum aldık” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Moskova’da bir araya geldi. Putin, İtalyan mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya’nın Şam’dahil olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde kimyasal silah provokasyonları yapıldığına dair güvenilir kaynaklardan istihbarat sağladığını kaydetti. Putin, “ABD’nin Şam’ın güneyini vuracağına dair duyum aldık” dedi. Vladimir Putin, İdlib’te kimyasal silah kullanıldığına dair saldırının araştırılması için Birleşmiş Milletlere başvuracaklarını ifade etti.