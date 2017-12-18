Putin: ABD'ye terör tehditleri hakkında bilgi vermeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı, Trump’a Rus gizli servislerinin ABD ve vatandaşlarına karşı düzenlenecek terör tehditlerine ilişkin bilgi edinmeleri halinde en kısa zamanda ilgili kanallar üzerinden Amerikalı meslektaşlarına vermeye hazır olduklarını ifade etti.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, St. Petersburg’ta terör saldırısı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik istihbarat paylaşımı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ettiği bildirildi.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin ile Trump’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

St. Petersburg kentinde terör saldırısı planlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbarat paylaşımı nedeniyle Putin’in Trump’a teşekkür ettiği kaydedildi.

Ayrıca, Putin St. Petersburg’daki terör saldırısının önlenmesinde katkısı olan CIA’in yardımları için Trump’a teşekkürlerini iletti. Rus lider, ''CIA'den elde edilen bilgiler suçluların bulunması ve yakalanması konusunda çok faydalı oldu'' dedi.

Pazar günü gerçekleştirilen telefon görüşmesi, iki liderin bir ahfta içinde gerçekleştridiği ikinci telefon görüşmesi oldu.