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Putin: Hazar Denizi anlaşması dış ülkelerin bölgede olmamasını garantiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 yılı aşkın süredir yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan Hazar Denizi anlaşmasının bölge dışındaki ülkelerin bölgede varlık göstermeyeceklerini garanti ettiğini belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan'ın Aktau kendinde Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve İran liderlerinin katılımıyla düzenlenen Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada zirvenin sıra dışı olmasına ve çığır açan önemine dikkat çekti.
 
Putin, "Bugünkü zirve gerçekten sıra dışı ve hatta çığır açan öneme sahip. 20 yılı aşkın süredir devam eden görüşmeler sonucunda Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne ilişkin anlaşma, ülkelerimize Hazar Denizi'nin akıbeti üzerinde münhasır hak ve sorumluluk getiriyor, denizin kolektif bir şekilde kullanılmasıyla ilgili net kurallar koyuyor" diye konuştu.
 
(SPUTNİK)

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