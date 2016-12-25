Uçak kazasının ardından Rusya'da yas ilan edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de yaşanan uçak kazası nedeniyle 26 Aralık'ta yas ilan edildiğini açıkladı.
Rus lider, Suriye'ye gitmek üzere havalandıktan sonra Soçi açıklarında düşen Tu-154 kazasının nedenlerinin titizlikle soruşturulacağını ve hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım sunulması için her şeyin yapılacağını vurguladı.
Suriye’deki Hmeymim Üssü’ne giden Tupolev Tu-154 tipi uçak, Karadeniz kıyısındaki Soçi’den havalanmasından 2 dakika sonra radardan kaybolmuş, ardından da Karadeniz’e düştüğü açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, kazadan kurtulan kimsenin gözlemlenmediğini açıkladı.
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