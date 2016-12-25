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Uçak kazasının ardından Rusya'da yas ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de yaşanan uçak kazası nedeniyle 26 Aralık'ta yas ilan edildiğini açıkladı.

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Rus lider, Suriye'ye gitmek üzere havalandıktan sonra Soçi açıklarında düşen Tu-154 kazasının nedenlerinin titizlikle soruşturulacağını ve hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım sunulması için her şeyin yapılacağını vurguladı.
 
Suriye’deki Hmeymim Üssü’ne giden Tupolev Tu-154 tipi uçak, Karadeniz kıyısındaki Soçi’den havalanmasından 2 dakika sonra radardan kaybolmuş, ardından da Karadeniz’e düştüğü açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, kazadan kurtulan kimsenin gözlemlenmediğini açıkladı.

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sevgi25.12.2016 19:34
Uzuldum.umarim sadece bir kazadir.Gelen Allahtan gelsin.
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