Putin tatil programını açıkladı

Gazetecilere konuşan Peskov “Putin, boş zamanının bir bölümünü en sevdiği sporlara ayırabileceğini söyleyebiliriz. Putin hokey oynuyor, bildiğiniz gibi vaktinin el verdiği ölçüde her gün yüzüyor da” ifadelerini kullandı.



Putin’in tam bir tatil yapmayacağını belirten Peskov “Putin, tatil günlerinde her halükârda telefon görüşmeleri yapacak, o ya da bu nedenle bakanlar kurulu üyeleriyle gün içinde birçok kez görüşecek. Güvenlik birimlerinden bilgi alacak. Bunlar her gün yapılan işler” dedi.



Putin’in yeni yıl gecesi menüsünde ne olacağını bilmediğini belirten Peskov “Biliyorsunuz, Putin yemek tercihleri konusunda son derece mütevazı biri, ancak sofrasında ne olacak bilmiyorum, bu onun özel hayatı” ifadelerini kullandı.