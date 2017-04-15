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Kremlin gelirlerini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2016 yılında 8,858 milyon ruble (5 milyon 790 bin TL) kazandığı bildirildi.

  • DHA
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Kremlin sayfasından yapılan açıklamada 2015 yılında Putin’in geliri 8,891 milyon ruble (yaklaşık 6 milyon TL), 2014 yılında da 7,654 milyon ruble seviyesinde bulunuyordu. Bunun yanı sıra Putin, 2015 yılında kendi maaşını %10 oranında azaltma kararı aldı.

Rusya Hükümeti resmi sayfasından yapılan açıklamada, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’in 2016 yılında 8,58 milyon ruble, 2015 yılında ise 8,8 milyon ruble kazandığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra Medvedev’in geliri 2014 yılında 8 milyon ruble, 2013 yılında 4,2 milyon ruble düzeyinde bulunduğu tespit edildi.

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