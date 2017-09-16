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Rabun Maruf: Referandum ısrarı, halkı felaketle karşı karşıya bırakacak

IKBY'deki 'Referanduma Şimdi Hayır Hareketi', Kürt siyasi partilerin, uluslararası toplumun referandumu iptal edin çağrısına kulak vermesini, aksi takdirde insani ve siyasi felaketin meydana geleceği uyarısında bulundu.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi", Kürt siyasi partilerin, uluslararası toplumun referandumu iptal edin çağrısına kulak vermesini, aksi takdirde insani ve siyasi felaketin meydana geleceği uyarısında bulundu.

Hareketin sözcüsü Rabun Maruf tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birlemiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun resmi açıklamalarıyla son günlerde meydana gelen siyasi gelişmeler, hareketimizin 25 Eylül referandumuna ilişkin haklı gerekçeleri ve endişelerini destekler nitelikte" denildi.

Referandum kararının halkın çıkarları göz önünde bulundurularak verilmediğini yineleyen Maruf, "Referandumun düzenlenmesi ısrarı, halkımızı siyasi ve insani bir felaketle karşı karşıya bırakacaktır." uyarısında bulundu.

Kürt siyasi partilerin, BM ve uluslararası toplumun referandumun iptal edilmesi çağrısına kulak vermelerini isteyen Maruf, "ABD ve Avrupa ülkelerinin referandumu iptal edip, Bağdat ile yapıcı bir diyaloğa geçin teklifi kabul edilmelidir." ifadelerini kullandı.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, dün yaptığı açıklamada BM, ABD ve İngiltere'den referanduma denk bir teklif alamadıklarını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün yaptığı yazılı açıklamada, "IKBY yönetimine, referandumu iptal etmesi ve Bağdat ile ciddi ve sürdürülebilir bir diyaloğa girmesi çağrısında bulunuyoruz." demişti.

 

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