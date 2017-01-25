Reformcu blok: Ruhani aday olmayabilir

İran Parlamentosunda konuşan reformcu blok lideri Muhammed Rıza Arif: “Ruhani yorulmuş olabilir. Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz seçimlere katılmayabilir. Tek bir aday yerine birçok aday üzerine çalışacağız” dedi.

Reform Politikaları Yüksek Kurul Başkanı Rıza Arif salı günü düzenlediği basın toplantısında: “2013 yılında olduğu gibi hala aday olarak Ruhani’yi destekliyoruz. Ancak Ruhani’nin aday olmaması durumunda çalışmalarımızı tek aday üzerinden değil birçok aday üzerinden gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Tahran Üniversitesi siyaset profesörü Sadık Zeyba: “Ruhani’nin aday olmaması durumunda çoklu aday üzerinde çalışılması fikrini kabul etmiyoruz. Reformcular tek bir aday üzerinde çalışacaklar” dedi.

Bununla beraber İran saha gözlemcileri Ruhani’nin şuan ki pozisyonunun zayıf olduğunu belirterek, siyasi baskının giderek artması, hapisteki siyasi tutukluların serbest bırakılmaması gibi nedenlerden dolayı halk desteğinin giderek Ruhani’den çekildiğini belirtti.

Haşim Rafsancani’nin de vefat etmesiyle beraber reformcuların ülkede giderek güç kaybettiği, gelecek seçimlerde Muhafazakarların seçimi kazanacağı da iddia ediliyor.