Restoran çalışanı ihbar etti

ABD'de işlediği cinayeti Facebook üzerinden canlı yayınlayan Steven Stephens'ın "tavuk parçaları ve patates kızartması" almak için gittiği fast food restoranı çalışanının ihbarı sonucu polis tarafından takibe alındığı, yakalanacağını anlayınca da intihar ettiği bildirildi.

Facebook canlı yayınında işlenen ve zanlı Stephens'ın intiharıyla sonuçlanan cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Korkunç cinayetin zanlısı, olayın yaşandığı Ohio eyaletinin Cleveland kentinden yaklaşık 160 kilometre uzaklığındaki Pensilvanya eyaletinin Erie bölgesinde otomobilinde intihar etti.

Pensilvanya polisinin açıklamasına göre, Stephens'ın yeri, "tavuk parçaları ve patates kızartması" almak için gittiği bir restoranın çalışanın polise ihbarı sonucu tespit edildi.

Parasını ödediği siparişin tamamlanmasını beklemeyen şüpheli, hazır tavuk parçalarını aldıktan sonra otomobiliyle restorandan ayrılırken polis tarafından takip edilmeye başlandı.

Polis, yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonunda Stephens'ın otomobilini "PIT manevrası" adı verilen çarpma hareketiyle kontrolden çıkartarak durdurdu. Yakalanacağını anlayan Stephens, otomobilinin içinde başına ateş etti.

Zanlının olaydan bir gün önce görüştüğü annesi Maggie Green de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü bana uğradığında Steven bana onu son kez gördüğümü söylemişti. Cinayeti öğrendikten sonra bunun bir mesaj olduğunu, intihar edeceğini anlamıştım." dedi.

Green, oğlunun kız arkadaşı Joy Lane'e kızgın olduğunu için söz konusu cinayeti işlediğini sözlerine ekledi.

- Kurbanın yakınları zanlıyı affetti

Cinayete kurban giden 74 yaşındaki Robert Godwin'in yakınları zanlı Stephens'a düşmanlık duymadıklarını, onu affettiklerini açıkladı.

Olayın canlı yayınlandığı sosyal medya sitesi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ise California'nın San Jose kentindeki F8 Facebook Geliştiriciler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Böyle trajedileri önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Cinayet Paskalya Bayramı'nda işlendi

Steven Stephens, cinayeti Paskalya Bayramı'na rastlayan geçen pazar günü Cleveland'da işlemişti.

Kız arkadaşı Joy Lane ile tartışan Stephens, Facebook'tan canlı yayınladığı telefon konuşmasında 13 kişiyi öldürdüğünü belirtmiş, daha sonra da yol kenarında durdurduğu Robert Godwin adlı siyahiyi silahla vurarak öldürmüştü.

Cinayeti işledikten sonra telefonunu kapatarak izini kaybettiren zanlının yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatılmıştı.

Şüpheli, Pensilvanya eyaletinin Erie bölgesinde otomobilinde ölü bulunmuştu.