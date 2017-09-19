Rohingya kampları sele teslim oldu
Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların, Cox’s Bazar bölgesinde yaşadığı kampları gece gündüz yağan yağmurdan dolayı artık sele teslim oldu.
- İHA
Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların çadırdan yapılan kampları su altında kaldı. Kamplarda yer alanlar için çadır bir kurtarma aracı olsa da kamp dışında kalanlar ise tek bir şemsiye veya yer aldığı ağaçların altında kalarak kendilerine kurtarmaya çalışıyorlar.
Yetersiz yemek, gıda ve barınak krizi karşılayan Rohingyalar için meydana gelen bu yağmur, yeniden başka büyük bir sorun getirdi. Rohingyalar ile konuşurken kendilerin kaldığı yerleri artık su altında olduğu için yeni yer bulmaya çalıştıklarını belirtiler.
Kamp yetkileri bu durumun bulaşıcı hastalıkları tetiklediğini ifade ederken, Ukiya Belediyesi Sağlık ve Aile Refah Memuru Dr. Mejbah Uddin Ahmed, “Yağmurdan dolayı hastalıklar yayılıyor. Özellikle çocuk hastalıklarıyla çok karşılıyoruz. Çocuklara aşılar yaptık, ancak yetmedi. Umarım kısa bir zaman içerisinde her çocuğa aşılar verebileceğiz” şeklinde konuştu.
Öte yandan, bölgede bir kaç gün daha yağmurlu hava olacağı bildirildi.
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