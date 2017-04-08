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Ruhani, ABD saldırısını kınadı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD´nin Suriye´deki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, dünyayı bu olaya karşı tavır koymaya çağırdı.

  • DHA
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Ruhani, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "
 
"ABD´nin Suriye´deki Şayrat Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı, bölgede terör ve aşırıcılığın, dünya çapında düzensizlik ve kanunsuzluğun güçlenmesi anlamına gelip ve tamamıyla kınanılacak bir olaydır" diye kaydetti
 
Ruhani mesajında, "Dünyayı, bölge ve dünya için tehlikeli ve yıkıcı sonuçları olan bu tip politikalara karşı tavır koymaya çağırıyorum"  dedi.

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kayserili08.04.2017 12:16
ummet senden sikayetci kafir iran! senin mesep oyunlarinin yuzunden suriye halki kan agliyor kan. insallah U.S.A senin basina fuze yagdirir pis sahtekar sia kopekleri! siz musluman degilsiniz yahudi sizden bin kat iyidir.
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