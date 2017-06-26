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Ruhani'den Katar'a tam destek: Yanınızdayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, Katar'a uygulanan ablukanın 'kabul edilemez' olduğunu savundu. Ruhani, İran'ın hava, kara ve deniz sahasının dost ve komşu diye tanımladığı Katar'a daima açık olduğunu vurguladı.

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İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin talebi üzerine yapılan görüşmede, Ruhani, "Tahran'ın Katar devleti ve milletinin yanında olduğunu" ifade etti. Ruhani, "Bölge ülkeleri arasında bir ihtilaf söz konusuysa baskı, tehdit veya yaptırım ihtilafı çözmek için doğru bir yöntem değil" diye konuştu.

Bölge ülkelerini aşırılıktan uzak durup rasyonel olamaya çağıran Ruhani, sorunların 'diyalogla' çözülmesinin altını çizdi. Ruhani, ülkesinin bölgede huzurun sağlanmasına yardımcı olabilecek her türlü işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

KATAR EMİRİ: İRAN'A TEŞEKKÜR EDERİZ

Görüşmede, Katar'a verdiği destekten dolayı İran devleti ve halkına teşekkür eden Katar Emiri Al Sani, İslam dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini ülkesinin sorunların çözümü için işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

KATAR'DAN İRAN'LA İLİŞKİLERİNİ KESMESİ İSTENMİŞTİ

Suudi Arabistan öncülüğünde Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen bazı Arap ülkeleri, ilişkilerin normalleşmesi için bu ülkeye 13 maddelik bir talep listesi iletmişti. Listedeki başlıca talepler arasında ise Katar'ın İran'la ilişkilerini kesmesi ve Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığına son verilmesi isteniyor.

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