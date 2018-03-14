Rusya'dan zehir zemberek açıklama: Benzeri görülmemiş bir provokasyon

İngiltere Başbakanı Theresa May'in eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesi nedeniyle aldığı tedbirlere yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın Moskova'yla cepheleşmeyi seçtiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, May'in Rusya'nın Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında dahli olduğu gibi gerçekçi olmayan bahanelerle aldığı Moskova'yı 'cezalandırma' tedbirlerini 'benzeri görülmemiş seviyede bir provokasyon' olarak gördüklerini belirten Bakanlık, bu adımın iki ülke arasındaki normal diyaloğun temellerini yıktığını vurguladı.

'LONDRA, YAKIŞIKSIZ SİYASİ ÇIKARLARIN PEŞİNDEN GİTTİ'

İngiliz hükümetinin yakışıksız siyasi çıkarlar nedeniyle 23 Rus diplomatı sınır dışı etmek de dahil düşmanca tedbirler alarak ilişkilere daha ciddi zarar verme yoluna gitmesinin kabul edilemez ve değersiz olduğunun altını çizen Rus Dışişleri, "Londra, soruşturmayı tamamlamak ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndekiler de dahil uluslararası formatları uygulamak yerine Rusya ile cepheleşmeyi tercih etti. İngiliz hükümeti, bu olayın soruşturulmasında tek taraflı ve şeffaf olmayan adımlar atarak, ayrım gözetmeyen Rusya karşıtı kampanya başlatma girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.

'YANIT VERMEK İÇİN ÇOK FAZLA BEKLEMEYECEĞİZ'

Rus Dışişleri, İngiltere'ye yanıt vermek için çok fazla beklemeyeceklerini de vurguladı.

AJAN KRİZİNDE NE OLDU?

İngiltere hükümeti, eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlendiğini açıklamış, Rusya ise bunu kabul etmemişti.

Theresa May, Rus ajanın öldürülmesi konusunda Moskova'ya bu sabaha karşı ültimatom verdiğinde, yanıt gelmemesi durumunda 'geniş çaplı önlemler alınacağını' ve saldırının arkasında 'büyük ihtimalle Rusya'nın olduğunu' söylemişti.

Rusya, Sergey ve Yulia Skripal'in zehirlenmesiyle ilgileri olmadığını belirtmiş ve saldırıda kullanılan maddenin örneğine erişim talebinde bulunmuştu.

DÜNYA KUPASI KARARI

May, Rusya ile üst düzey ikili toplantıların hepsinin iptal edildiğini duyurdu. İngiliz Başbakan, hiçbir İngiliz bakan ve Kraliyet ailesi üyesinin Rusya'daki Dünya Kupası turnuvasına gönderilmeyeceğini açıkladı.

Bunun Soğuk Savaş döneminden bu yanaki en büyük ihraç olacağını kaydeden May, "Rus diplomatların ihracı, Rus istihbaratının İngiltere topraklarındaki faaliyetlerini uzun yıllar sekteye uğratacak" iddiasında bulundu.

Öte yandan, Fransa hükümet sözcüsü ise İngiltere'nin stratejik ve tarihi bir müttefik olduğunu hatırlatarak, Skripal olayının oldukça ciddi bir mesele olduğunu söyledi.

'LAVROV'A ZİYARET DAVETİNİ GERİ ÇEKTİK'

May, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptığı ziyaret davetini de geri çektiğini belirtti.

Kaynak: Sputnik