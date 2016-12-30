Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rus elçiliğinden ABD'ye 'ördek'li yanıt!

ABD'nin, 35 Rus diplomat hakkında ülkeyi terk etmeleri yönünde verdiği kararın yankıları sürüyor. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, Twitter'dan söz konusu karar için ABD'ye ördek resmiyle cevap verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD, ülkedeki başkanlık seçimlerinde 'siber saldırı' iddialarından dolayı 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Ülkeyi terk etmeleri için diplomatlara 72 saat süre verilirken, Rusya'nın Maryland ve New York'taki diplomatik temsilcilikleri de kapatıldı. ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'ya karşı daha fazla önlem alınacağını ifade etti.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ABD'nin başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatı sınır dışı etmesini 'soğuk savaş dejavusu' olarak nitelendirildi.

Elçiliğin paylaşımında üzerinde 'topal' yazısı bulunan bir ördek resmi kullanıldı.

Obama yönetimi, başkent Washington ve San Francisco'daki Rus elçiliklerinde görevli toplam 35 diplomatın, aileleriyle birlikte 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Kaynak: Yenişafak

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Aynı kareye nesiller sığdı

Aynı kareye nesiller sığdı

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA