Rus elçiliğinden ABD'ye 'ördek'li yanıt!

ABD, ülkedeki başkanlık seçimlerinde 'siber saldırı' iddialarından dolayı 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Ülkeyi terk etmeleri için diplomatlara 72 saat süre verilirken, Rusya'nın Maryland ve New York'taki diplomatik temsilcilikleri de kapatıldı. ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'ya karşı daha fazla önlem alınacağını ifade etti.



Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ABD'nin başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatı sınır dışı etmesini 'soğuk savaş dejavusu' olarak nitelendirildi.



Elçiliğin paylaşımında üzerinde 'topal' yazısı bulunan bir ördek resmi kullanıldı.

Obama yönetimi, başkent Washington ve San Francisco'daki Rus elçiliklerinde görevli toplam 35 diplomatın, aileleriyle birlikte 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D