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Rus istihbaratına saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Habarovsk şehrindeki binasına saldırı düzenlendi.

  • İHA
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Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Habarovsk şehrindeki binasına saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin öldüğü bildiriliyor. Olayda kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın da öldürüldüğü açıklandı.
 

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