Rus istihbaratına saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Habarovsk şehrindeki binasına saldırı düzenlendi.
- İHA
Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Habarovsk şehrindeki binasına saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin öldüğü bildiriliyor. Olayda kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın da öldürüldüğü açıklandı.
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