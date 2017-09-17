Rus Jeopolitika Uzmanı Sokolov: S-400 anlaşması iki ülke arasında uzun vadeli bir askeri işbirliğine işaret ediyor
Türkiye ile Rusya arasında imzalanan S-400 anlaşmasının küresel aktörleri rahatsız ettiğini söyleyen Rus Jeopolitika Uzmanı Konstantin Sokolov, 'Bu durumun iki ülke arasında uzun vadeli bir askeri-teknik işbirliğine işaret ediyor' dedi.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması, ABD'yi rahatsız etti. ABD'li Senatör Ben Cardin'in Türkiye'ye yaptırım uygulanması talebini, Rus Uzman Konstantin Sokolov değerlendirdi. S-400 anlaşması, uzun vadeli işbirliğine işaret ediyor diyen Sokolov, "Küresel hükümdarların hoşuna gitmediği çok bariz" yorumunu yaptı.
"ASKERİ İŞBİRLİĞİNİN İLK ADIMLARI"
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alma kararı ABD'yi rahatsız etmiş, ABD'li Senatör Ben Cardin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını önermişti. ABD'li Senatör Cardin'in yaptırım önerisine, Rusya'dan dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Rus Jeopolitika Uzmanı Konstantin Sokolov, füze anlaşmasının Türkiye ve Rusya arasında askeri işbirliğinin ilk adımları olduğunu söyledi.
"UZUN VADELİ ASKERİ İŞBİRLİĞİNE İŞARET EDİYOR"
S-400 anlaşması aynı zamanda, Rusya'nın Türkiye'ye yedek parça ve uzman desteği vermesini beraberinde getirecek. Rus haber ajansı Sputnik'e yaptığı açıklamada Sokolov, bu durumun iki ülke arasında uzun vadeli bir askeri-teknik işbirliğine işaret ettiğini vurguladı.
"KÜRESEL HÜKÜMDARLARIN HOŞUNA GİTMEDİĞİ ÇOK BARİZ"
Rus Uzman Sokolov, Türkiye'nin askeri ve teknik anlamda ABD'den farklı bir yöne eğilmesinin, ABD'yi rahatsız ettiğini ifade etti. Sokolov, Türkiye'ye yaptırım talebinin, ABD'nin Türk Rus yakınlaşmasından rahatsızlığı sonucu olduğunu söyledi. Cardin'in Türkiye'ye karşı tavrını, Ortaçağ'daki toprak ağalarının vasallara karşı tutumuna benzeten Sokolov, "Küresel hükümdarların hoşuna gitmediği çok bariz" yorumunu yaptı.
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