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Rus muhalif Fransa'dan siyasi sığınma talep edecek

Rus muhalif performans sanatçısı Piotr Pavlenski'nin Fransa'ya geldiği ve bu ülkeden siyasi sığınma talebinde bulunacağı bildirildi.

  • PARİS (AA)
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L'Express dergisinin web sitesi, Rusya'da tek başına gerçekleştirdiği radikal eylemlerle dünya kamuoyu tarafından yakından tanınan performans sanatçısı Piotr Pavlenski'nin Paris'e geldiğini ve siyasi sığınma talebinde bulunacağını yazdı.

Sanatçının avukatı Alla Chevelkina, dergiye yaptığı açıklamada, müvekkilinin eşi Oksana Chaliguina ve iki çocuğu ile 14 Ocak'ta Paris'e geldiğini ve siyasi sığınma talebinde bulunmak için hazırlandığını ifade etti.

Rusya'da cinsel şiddet suçundan hakkında dava açılan ve 10 yıl hapsi istenen sanatçı, Paris'e gelmeden önce basına yaptığı açıklamada, bu suçlamaları reddetmişti.

Müzik grubu "Pussy Riot" üyelerinin yargılanmasının ardından verilen mahkumiyet kararına "dudaklarını dikerek" tepki gösteren Pavlenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeyi "polis devleti"ne dönüştürdüğü iddiasına dikkati çekmek için kendisini Kızıl Meydan'da yere çivilemişti.

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