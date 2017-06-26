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Rus nükleer denizaltıdan başarılı füze denemesi

Rus Kuzey Filo'suna ait Yuriy Dolgorukov nükleer denizaltının başarılı bir şekilde Bulava kıtalararası balistik füzeyi fırlattığı belirtildi.

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Barents Denizi'nde bulunan 955 Borey projeli stratejik denizaltı kruvazörü Yuriy Dolgorukov'dan fırlatılan Bulava kıtalararası balistik füze, Kamçatka'daki Kura poligonundaki hedefi vurdu.

Füze, görev planına uygun olarak su altından fırlatıldı.

Tarafsız kontrol tarafından teyit edilen verilere göre füzenin savaş parçaları uçuş programını tamamlayarak poligondaki hedefleri vurdu.

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