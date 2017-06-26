Rus nükleer denizaltıdan başarılı füze denemesi

Barents Denizi'nde bulunan 955 Borey projeli stratejik denizaltı kruvazörü Yuriy Dolgorukov'dan fırlatılan Bulava kıtalararası balistik füze, Kamçatka'daki Kura poligonundaki hedefi vurdu.
Füze, görev planına uygun olarak su altından fırlatıldı.
Tarafsız kontrol tarafından teyit edilen verilere göre füzenin savaş parçaları uçuş programını tamamlayarak poligondaki hedefleri vurdu.
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