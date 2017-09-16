Rus uçakları PKK'yı vurdu!
Rus uçaklarının Deyr-i Zor'da yanlışlıkla YPG/PKK teröristlerini bombaladığı, 45'den fazla PKK'lı teröristin öldürüldüğü iddia ediliyor.
Terör örgütü YPG'ye yakın internet siteleri de saldırıyı doğruladı. Terör örgütünden yapılan açıklamada; Suriye ve Rus savaş uçaklarının, Deyr-i Zor’a bağlı Sanayi bölgesi yakınlarında bu sabah gerçekleştirdiği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi yer aldı.
Ayrıntılar birazdan...
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