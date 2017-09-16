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Rus uçakları PKK'yı vurdu!

Rus uçaklarının Deyr-i Zor'da yanlışlıkla YPG/PKK teröristlerini bombaladığı, 45'den fazla PKK'lı teröristin öldürüldüğü iddia ediliyor.

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Terör örgütü YPG'ye yakın internet siteleri de saldırıyı doğruladı. Terör örgütünden yapılan açıklamada; Suriye ve Rus savaş uçaklarının, Deyr-i Zor’a bağlı Sanayi bölgesi yakınlarında bu sabah gerçekleştirdiği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi yer aldı.

Ayrıntılar birazdan...

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