Rus uçakları PKK'yı vurdu!

Terör örgütü YPG'ye yakın internet siteleri de saldırıyı doğruladı. Terör örgütünden yapılan açıklamada; Suriye ve Rus savaş uçaklarının, Deyr-i Zor’a bağlı Sanayi bölgesi yakınlarında bu sabah gerçekleştirdiği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi yer aldı.

Ayrıntılar birazdan...