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Rus uzman: Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'ler ABD ve NATO için genel olarak hassas bir durum oluşturuyor

Rus siyasi uzman, tarihçi ve yazar Stanislav Hatuntsev, S-400 sistemlerinin Ankara’ya satış kontratının ABD ve NATO için genel olarak hassas bir durum oluşturduğunu söyledi.

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"ABD PUZZLE'I DİZEMEZ"
 
Sputnik’e konuşan Hatuntsev, “Amerikalılar, S-400 sistemlerinin satış kontratının, Türkiye’yi NATO’nun ‘menzilinden’ çıkardığını düşünüyor. Eğer NATO birleşik füze savunma sistemi kuracak olursa Türkiye bu sistemden kesinlikle çıkar ve ‘Puzzle’lar’ dizilemez. Türkiye’nin bu sistemin içinde yer almaması, NATO’nun geneli için hassas bir konu olacak.
 
"TÜRKİYE'NİN BUNU YAPABİLECEĞİNE İNANMADILAR"
 
Amerikalılar muhtemelen Türkiye’nin Rusya ile S-400 sistemleri satış kontratı imzalayabileceğine inanmadılar, çünkü önlerinde birçok engel vardı. Öte yandan gerçekçi, kendilerini hiç kimsenin bırakamayacağından emin birileri olarak Amerikalılar herhalde Türkiye’nin de gidecek bir yeri olmadığını düşündü.
 
"TÜRKİYE ABD'NİN SÖZÜNÜ DİNLEMİYOR"
 
Fakat her şey farklı gelişti. Şimdi Ankara, eskiden olduğu kadar ABD’nin sözünü dinlemiyor. Ayrıca konunun ticari tarafı da var, eğer Türkiye Amerikan silahı alıyorsa ABD’ye, Rus silahı alıyorsa Rusya’ya para ödüyor. Bu da unutulmaması gereken çok önemli bir açı, ABD’nin silah ticaretinin kapsadığı kollardan biri tümüyle devre dışı kalıyor” ifadelerini kullandı.

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