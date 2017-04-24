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Ruslardan gözdağı! ABD donanmasını felç ederiz

Ruslar, ABD donanmasında bulunan füze savunma gemilerini felç edebilecek teknolojiye sahip olduklarını iddia etti.

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Rus basınına yansıyan bilgilere göre, Rusya, ABD donanmasının önemli parçalarından füze savunma gemilerini etkisiz hale getirebilir. Resmi yayın organı Russia-1 televizyonunda 2014 yılında iki Sukhoi Su-24 jetinin ABD donanmasına ait USS Donald Cook gemisinin hava savunma sistemlerini devre dışı bıraktığı belirtildi. 

Jetlerde yüksek frekanslı radyo elektonik dalga yayan "Khibiny" sistemiyle geminin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. ABD ordusu 2014 yılında Donald Cook gemisiyle iki Rus jetinin karşılaştığı bilgisini paylaşmıştı ancak ABD ordusunda görevli Albay Steve Warren yaptığı açıklamada, "Donald Cook iki Su-24'ten daha fazlasına karşı savunma yapabilecek yeterlilikte" ifadelerini kullanmıştı.

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