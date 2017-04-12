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Rusya: ABD ile uçuşa yasak bölgeyi görüşeceğiz

Rusya'dan Lavrov-Tillerson görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, 'İki bakan Suriye'de uçuşa yasak bölgeyi görüşecek' denildi.

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Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rus mevkidaşı Sergei Lavrov arasında bugün yapılacak görüşmede Suriye'de uçuşa yasak bölgeleri konusunun ele alınmasının beklendiğini açıkladı.
 
Rus haber ajanslarında yer alan açıklamalara göre Ryabkov, ABD'nin Suriye konusundaki tutumunun Rusya için hâlâ "gizemli" olduğunu söylerken, ABD'nin söylemlerinin de "kaba" ve "ilkel" olduğunu belirtti.
 
Ryabkov'un açıklamaları, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Lavrov ile buluşmasının hemen öncesine denk geldi.
 
Görüşmede Kuzey Kore ve Ukrayna konularının da ele alınması bekleniyor.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Rusya-ABD ilişkilerinin soğuk savaşın ardından en zor döneminden geçtiği belirtilmişti. 
 
PUTİN GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETMİŞTİ 
 
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme, ABD'nin Suriye'deki füze saldırısının ardından iptal edilmişti.

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