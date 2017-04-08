Rusya: ABD kanıt sunamadı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'de Şayrat Hava Üssü'nün vurulmasının üstünden 24 saat geçmesine rağmen, Suriye ordusunun elinde kimyasal silah olduğu yönündeki iddiaları destekleyecek kanıt sunamadığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Konaşenkov, "Bir gün geçmesine rağmen ne Pentagon ne de ABD Dışişleri Bakanlığı, üste kimyasal silah bulunduğuna dair kanıt sundu" dedi.

Şayrat Üssü'nü onlarca ABD temsilcisinin, itfaiye görevlileri, polis ve Suriye askerinin ziyaret ettiğini belirten Konaşenkov, üste kimyasal silah bulunan depo tespit edilmediğini ifade etti.

'HER ŞEY YİNE DİŞ MACUNU TOZU OLAYINA BENZİYOR'

Konaşenkov, "Üste kimse gaz maskesi takmıyor ve kendilerini gayet iyi hissediyorlar. Bu nedenle akıllara şu soru geliyor: ABD Başkanı'na kimyasal silah bulunduğuna dair 'kanıtı' kim sundu? Birçok şey yine diş macunu tozu olayına ve İngiltere Başbakanı'na Irak'ta kimyasal silah bulunduğu iddia edilen raporlara benziyor" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Şayrat Üssü'nde kimyasal silah bulunduğu iddialarının kanıtlanmasının tek yolunun da üsse uzmanlar gönderilmesi olduğunu ifade etti.