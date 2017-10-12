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Rusya: ABD’nin UNSECO’dan çekilmesi önemli projeleri bozacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin UNSECO’dan çekilmesinin birçok önemli projeyi bozacağını bildirdi.

  • İHA
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin UNESCO’dan çekilme kararının hayal kırıklığına neden olduğu, bu kararın birçok önemli projeyi bozacağı belirtildi. Açıklamada, “UNESCO’nun son zamanlardaki politik tutumuna ilişkin bir çok ülkenin endişesini paylaşıyoruz. Umarız yeni direktör, mevcut durumu değiştirmek ve yalnızca insancıl konularda odaklanmak elinden geleni yapar” denildi.

ABD, İsrail karşıtı tutumundan dolayı UNESCO’dan çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

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