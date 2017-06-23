Rusya, Akdeniz'de bulunan savaş gemilerinden DEAŞ mevzilerini vurduğunu açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de bulunan savaş gemilerinden Suriye'nin vurulduğunu duyurdu.
Suriye'nin Hama kentindeki DEAŞ hedeflerine düzenlenen saldırılarda, örgütün kumanda merkezi ile silah ve cephanelik deposu hedef alındı.
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