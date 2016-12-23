Rusya: Astana görüşmeleri Ocak’ta başlayacak
Rusya, Suriye’nin ele alınacağı Astana görüşmelerinin Ocak ayında başlayacağını duyurdu.
- İHA
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov tarafından yapılan açıklamada, İran, Türkiye ve Rusya’nın destekleyeceği yeni Suriye görüşmelerinin Ocak ayının ortalarında başlamasının beklendiği belirtildi. Gatilov, toplantıda Suriye’de ateşkesin geçerli olması için yapılması gerekenlerin ele alınacağını kaydetti.
Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları, Salı günü Moskova’da bir araya gelmişti. Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, Kazaistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in görüşmelerin Astana’da yapılmasına destek verdiği belirtilmişti.
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