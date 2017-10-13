Rusya: Çok yakında Suudi Arabistan ile S-400 anlaşmasını imzalayacağız
Rusya devlet başkanı Putin'in askeri ve teknik işler sorumlusu Vladimir Kogen çok yakında iki ülke arasında S-400 anlaşmasının imzalanacağını açıkladı.
- star.com.tr/Yaser Emre
Suudi Arabistan Kralı Selman bu ay içerisinde Rusya'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında milyar dolarlıklık anlaşmalar imzalanmıştı. 3 milyar dolarlık askeri anlaşmanın yanı sıra Suudi Arabistan S-400 konusunda prensipte anlaştıklarını ilan etmişti.
Devlet Başkanı Putin'in askeri ve teknik işler sorumlusu Vladimir Kogen bugün yaptığı açıklamada iki ülke arasında çok yakında S-400 anlaşmasının imzalanacağını açıkladı.
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