Rusya: Çok yakında Suudi Arabistan ile S-400 anlaşmasını imzalayacağız

Suudi Arabistan Kralı Selman bu ay içerisinde Rusya'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında milyar dolarlıklık anlaşmalar imzalanmıştı. 3 milyar dolarlık askeri anlaşmanın yanı sıra Suudi Arabistan S-400 konusunda prensipte anlaştıklarını ilan etmişti.

Devlet Başkanı Putin'in askeri ve teknik işler sorumlusu Vladimir Kogen bugün yaptığı açıklamada iki ülke arasında çok yakında S-400 anlaşmasının imzalanacağını açıkladı.