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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Kojin: Suriye harekatı Rus savaş gemilerine talebi artırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri-teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Suriye'de Rusya Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği harekat ile bağlantılı olarak Rus savaş gemilerine talebin arttığını söyledi.

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  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri-teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Suriye'de yürütülen operasyonların Rus gemilerinin satışını nasıl etkilediği soruları üzerine, "Gemilerimizin Suriye’de nasıl çalıştığını herkes izliyor. Talep orada arttı ama özellikle firkateyn, korvet gibi gemilere talep arttı” ifadelerini kullandı.
 
  Son yıllarda Sahil Güvenlik gemilerine de talebin önemli ölçüde arttığını söyleyen Kojin, bu tür tesislere birçok ülkenin de ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Yüksek hızlı tekneler, Sahil Güvenlik gemileri, insansız hava araçlarıyla donatılmış küçük tekneler için siparişlerin sayısında artışı görüyoruz" açıklamasını yaptı.

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