Rusya Devlet Başkanı Putin: İnsanların köşeye sıkıştırılmaması gerektiğini bana bir fare gösterdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, kendi ismini taşıyan bir belgesel film için verdiği ropörtajda kendisine yöneltilen bir soru üzerine, affedebildiğini fakat bağışlamayacağı şeyler de olduğunu belirterek, bu duruma örnek olarak bir fareyle ilgili anısını anlattı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Andrey Kondraşov’un ‘Putin’ isimli belgesel filmi için röportaj verdi. Röportajın Rossiya 24 televizyonunun Twitter hesabında yayınlanan bölümlerinden birinde sorulan bir soru üzerine konuşan Putin, affedebildiğini fakat bağışlamayacağı şeyler de olduğunu belirtti.
Sözgelimi ihaneti asla bağışlayamayacağını söyleyen Putin, insanları köşeye sıkıştırmamak gerektiğini belirtip buna örnek olarak bir fareyle ilgili anısını anlattı:
“Merdivenlerden aşağı iniyordum, o sırada bir fare gördüm, onu kovalamaya başladım. Köşeye sıkışana kadar peşinden gittim. Sonra fare bana doğru dönüp peşimden gelmeye başladı. Bir merdivenden diğerine atlıyordu, yapmak istediği kafama sıçramaya çalışmaktı.”
(Sputnik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.