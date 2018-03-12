Rusya Devlet Başkanı Putin: İnsanların köşeye sıkıştırılmaması gerektiğini bana bir fare gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Andrey Kondraşov’un ‘Putin’ isimli belgesel filmi için röportaj verdi. Röportajın Rossiya 24 televizyonunun Twitter hesabında yayınlanan bölümlerinden birinde sorulan bir soru üzerine konuşan Putin, affedebildiğini fakat bağışlamayacağı şeyler de olduğunu belirtti.



Sözgelimi ihaneti asla bağışlayamayacağını söyleyen Putin, insanları köşeye sıkıştırmamak gerektiğini belirtip buna örnek olarak bir fareyle ilgili anısını anlattı:



“Merdivenlerden aşağı iniyordum, o sırada bir fare gördüm, onu kovalamaya başladım. Köşeye sıkışana kadar peşinden gittim. Sonra fare bana doğru dönüp peşimden gelmeye başladı. Bir merdivenden diğerine atlıyordu, yapmak istediği kafama sıçramaya çalışmaktı.”



(Sputnik)