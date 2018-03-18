Rusya devlet başkanlığı seçimi için Kafkas dağlarının zirvesinden oy kullanmaya uçakla geldiler

Kafkas dağlarının Abhazya sınırlarında bulunan Psou köyünde yaşayan halk, yılda 1 kez kalkan hafif uçakla Vladislav Ardzınba havaalanına gelerek, buradan haftalık alışverişlerini yapıp tekrar aynı gün geri dönüyor. Rusya Federasyonu devlet başkanlığı seçimleri için köyde yaşayan 20 seçmen için yine hafif uçak, seçmenleri köylerinde bulunan pistten alarak Abhazya’nın başkenti Sohum’a götürdü. Burada oylarını kullanan 20 seçmen, uçaklarına binerek köylerine geri döndü. Abhazya’nın en yüksek dağ köyü olan Psou, deniz seviyesinden 760 metre yüksekliktedir. Kurulduğundan beri tarihe tanıklık eden köyde, 1864 yılındaki Büyük Çerkes Sürgünü’nde tamamen boşaltılıncaya kadar Abazinler yaşıyordu. Buradan Osmanlı topraklarına yerleşmek zorunda kalan yaklaşık 4 bin Abazinin ardından köy bir süre boş bırakılmış, 1867 yılında Rum yerleşimine açılmıştır. Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra 1878’de buradaki Rumlar da Osmanlı topraklarına sürülmüş ve yerleri Rus yerleşimcilere verilmiştir. Günümüzde köyün kendi havaalanı ve küçük bir hidroelektrik santrali bulunuyor. Neredeyse dış dünyadan izole olarak yaşayan Psoulular yılda ortalama bir kez şehre iniyorlar.