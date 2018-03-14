Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Londra RT'yi kapatırsa tek bir İngiliz medya kuruluşu Rusya’da çalışamaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Londra’nın Russia Today (RT) televizyonunu kapatması durumunda tek bir İngiliz medya kuruluşunun Rusya’ya çalışmayacağını belirtti.



Zaharova, Rossiya 1 televizyonundaki 60 Dakika programına yaptığı açıklamada, “Hemen şunu size söyleyebilirim ki, eğer onlar RT’yi kapatırlarsa tek bir İngiliz medya kuruluşu ülkemizde çalışmayacak.” ifadelerine yer verdi.



İngiltere Parlamentosu’nda birkaç vekil, RT televizyonuna yönelik, İngiltere’de yayın lisansının iptali dahil kısıtlamaların getirilmesi talebinde bulunmuştu. İngiliz Başbakan Terasa May bu talebe doğrudan yanıt vermese de Rusya’ya yönelik yaptırımları Çarşamba günü parlamenterlerle görüşeceğini hatırlattı.



(Sputnik)