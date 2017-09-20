Rusya duyurdu: Operasyonda 850'sini öldürdük

Basın toplantısı düzenleyen Rudskoy, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin ve Suriye ordusunun düzenlediği operasyon sonucunda İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine saldırı düzenleyen yaklaşık 850 El Nusra militanı öldürüldü. Operasyon sonucunda 187 tesis, 11 tank, 4 muharebe aracı, 46 arazi aracı, 5 havan mermisi, 20 nakliye aracı ve 38 silah deposu imha edildi" dedi.

'OPERASYONUN SONUCUNDA KARŞI SALDIRI DÜZENLENDİ'

Rudskoy, Suriyeli birliklerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle karşı saldırıya geçtiğini ve bölgede yeniden kontrolü ele geçirdiğini belirtti.

'TERÖRİSTLER RUS ASKERİ POLİSLERİNİ KUŞATMA ALTINA ALDI'

Rudskoy, İdlib'e saldıran teröristlerin gerilimi azaltma bölgesinde görev yapan Rus askeri polis birliğini kuşatma altına aldığını aktardı.

'FETİH EL ŞAM SALDIRISININ ARKASINDA ABD İSTİHBARATI VAR'

Bu arada Rudskoy, El Nusra saldırısının hükümet güçlerinin Deyr ez Zor'un doğusuna ilerleyişini durdurmak amacıyla ABD istihbaratı tarafından planlandığını iddia etti.