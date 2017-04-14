Rusya Eurovision'u yayınlamayacak

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Rusya'nın kararı sonrası Rusya'nın bu yıl yarışmaya katılamayacağını açıkladı.

Ukrayna, 2014 yılında Rusya tarafından ele geçirilen Kırım'ı ziyaret ettiği için Rusya'nın Eurovision şarkıcısı Julia Samoilova'nın Eurovision'a katılmasına izin vermiyor.

Avrupa Yayın Birliği yasağı kınadı ve "Ukrayna, yarışmanın politik olmayan niteliğini baltalıyor" açıklamasını yaptı.

Eurovision, Channel One'a olası iki çözüm önerdiğini söyledi. Samoilova'nın Rusya'dan uydu yoluyla yarışmaya katılması veya başka bir yarışmacının Ukrayna'ya gitmesine izin verilmesi tekliflerini Rusya reddetti ve televizyondan yayın yapmayacağını açıkladı.

EBU, "Ne yazık ki bu karar, Rusya'nın bu yıl rekabette artık yer alamayacağı anlamına geliyor. 43 ülkenin hepsinin katılmasını ve bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık." açıklamasını yaptı.

Ukrayna, Rusya üzerinden Kırım'a giren herkesin ülkeye girişini yasaklayan bir yasa çıkarmıştı.

Etkinliğin yönetim kurulu başkanı Frank Dieter Freiling, yasağın yarışma ve milletlerin dostça rekabet içinde birleşmesi konusundaki misyonunu, bütünlüğünü ve siyasi olmayan doğasını tamamen zayıflattığını söyledi.

Ve "Bizim en büyük önceliğimiz Mayıs ayında muhteşem bir Eurovision Şarkı Yarışması organize etmektir." diye ekledi.