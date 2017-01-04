Rusya halka silahlı eğitim vermeye başladı

Moskova'nın kuzey batısında bulunan ve Finlandiya sınırındaki St. Petersburg şehrinde başlayan eğitimlerde gönüllülük esasına bağlı olarak bölge halkına askeri eğitim verildiği ortaya çıktı. ''Partizan eğitim kampı'' adı verilen eğitimlere ülkenin her yerinden sivil katılımı olduğu söyleniyor. Kamp katılımcılarının geneli ise kendini korumayı öğrenmek isteyen iş yeri sahiplerinden oluşuyor.

ASKER GİBİ EĞİTİLİYORLAR

Bir hafta süren ve temel askeri eğitimin yanı sıra gerilla eğitiminin de verildiği kampta günlük eğitim süresi 13 saat. Kampın eğitim alanı ise şehir içi ve şehir dışı çatışma bölgeleri olarak ikiye ayrılmış. Kampa katılanlara ayrıca çeşitli silahları kullanma ve patlayıcılar hakkında da kapsamlı bir eğitim veriliyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre kampın amacı topyekun savaş veya ülke genelinde baş gösterebilecek bir askeri kriz durumunda hayatta kalma ve savunma stratejilerinin halka öğretilmesi olarak belirtiliyor. Şimdiye kadar yüzlerce sivilin eğitildiği belirtilen kampın sorumlu ve yöneticileri Rus Özel Kuvvetleri'nden emekli olmuş eski askerlerden oluşuyor.