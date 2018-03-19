Rusya: Militanlar Doğu Guta'da kimyasal provokasyon hazırlığında
Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezi başkanı Yuriy Yevtuşenko, militanların Doğu Guta'da kimyasal maddeleri kullanarak provokasyon hazırlığında olduğu yönünde bilgi aldıklarını belirtti.
Doğu Guta'daki teröristlerin meskun mahallelerde zehirli maddeler ile saldırabileceğini söyleyen Yevtuşenko, bunun çok sayıda insanın yaralanmasına yol açacağını kaydetti.
Yevtuşenko ayrıca Doğu Guta'daki insani operasyonun başladığı günden bu yana bölgeden çoğu çocuk, 79 bin 700'den fazla kişinin çıktığını aktardı.
Kaynak: Sputnik
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