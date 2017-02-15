Rusya muhalifleri ağır bombalıyor

Bir süredir Rejim ve Muhalifler arasında çatışmaların sürdüğü Der'a da Rus savaş uçakları çatışmalara dahil oldu.

İ

ki gündür aralıksız saldıran Rusya, muhaliflerin ifadelerine göre şuana kadar ki en ağır bombardımanı

gerçekleştiriyor.Onlarca ölünün ve yaralının olduğu ifade ediliyor.

Şuana kadar en az 30 hava saldırısı gerçekleştiren Rusya aynı zamanda Astana görüşmelerinde aktif rol oynuyor.