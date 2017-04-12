Rusya: Önemli olan ABD'nin saldırıyı tekrarlamamasıdır
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye meselesini görüşmek üzere Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi. Lavrov görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, 'Önemli olan ABD'nin saldırıyı tekrarlamamasıdır' dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye meselesini görüşmek üzere Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.
Lavrov görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Önemli olan ABD'nin saldırıyı tekrarlamamasıdır" dedi.
Ayrıca Lavrov, "ABD'nin Suriye'deki niyetlerini açıkca bizimle paylaşması gerekiyor" dedi.
Rex Tillerson ise, "Rusya ile diyalog ve iletişim halinde olacağız. Aramızda farklılıklar olsada ortak çıkarlarımız için çaba harcıyacağız " dedi.
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