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Rusya, S-400 konusunda Erdoğan'ı onayladı

Rusya Devlet Başkanı'nın Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu Danışmanı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın hayata geçirilmeye başlayacağını bildirdi.

  • DHA
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Kazakistan dönüşü gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya ile imzaların atıldığını belirtmişti.Kojin Tass ajansına yaptığı açıklamada, "Kontrat imzalandı, hayata geçirilmek üzere hazırlanıyor. S-400'ün en zor sistemlerden birisi olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden, burada önemli birçok nokta var" ifadesini kullandı. 
 
Kojin şu şekilde devam etti:
 
"Sadece bu kontrat ile ilgili alınan tüm kararların kesin olarak stratejik çıkarlarımıza uyduğunu garanti edebilirim. Bu sebepten dolayı Türkiye'ye baskı yapmaya çalışan bazı batılı ülkelerin tepkilerini anlıyoruz.

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